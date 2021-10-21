Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Sırbistan’da başlıyor

Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası 24 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Sırbistan’ın Belgrad şehrinde yapılacak. Büyük Erkekler Boks Milli Takımı şampiyonaya 13 sporcu ile katılacak.
Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kastamonu Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi’nde tamamlayan Milli Takım bugün hava yoluyla Sırbistan’a hareket etti. Milli Takım kafilesi şu şekilde:
Antrenörler: İshak Tiryaki, Levent Yaman, Naci Oral, Niyazi Kaban, Nihat Bilir
Sporcular: Muhammed Ünlü (48 kg), Ramazan Demir (51 kg), Muhammed Saçlı (54 kg), Nurettin Ovat (57 kg), Mizan Aykol (60 kg), Kerem Özmen (63,5 kg), Adem Furkan Avcı (67 kg), Sıtkı Işık (71 kg), Birol Aygün (75 kg), Kaan Aykutsun (80 kg), Burak Aksın (86 kg), Emir Büyükdağ (92 kg), Berat Acar (+92 kg)