40 ülkeden 136’sı kadın, 209’u erkek toplam 345 judocunun katıldığı Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nın ilk günü erkekler 60 kiloda Salih Yıldız, ilk müsabakasında Çekyalı David Pulkrabek’i ipponla (2 waza-ari) yendi. İkici turda Belçikalı Jorre Verstraeten’e yenildi. Aynı kilodaki Mihraç Akkuş, ilk turda İsrailli Matan Shani’yi altın skorda ipponla (3 shido) yendi. İkinci maçında Rus Robert Mshvidobadze’ye altın skorda yenildi. Kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk, İtalyan Francesca Giorda’ya, 52 kiloda İrem Korkmaz da Belçikalı Amber Ryheul’ye ilk tur maçlarında yenildi.Şampiyonanın ikinci gününde, erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 81 kiloda Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç müsabakalarını yapacak.
Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası başladı
Çekya’nın başkenti Prag’da başlayan Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nın ilk gününde iki erkek ve iki kadın milli judocu madalya mücadelesi verdi.
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