Çağdaş Atan: "Kazandığımız için çok mutluyuz"

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray’a karşı kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, hak ettiklerini belirtti.
Alanyaspor ile 2-3 senedir gelişerek geldiklerini belirten Atan, "Şampiyonluk büyük bir kelime. Şampiyonluğa oynamak büyük bir cümle. Bu kelime ve cümleyi ağzımıza almaktan asla korkmuyoruz. Son analiz toplantısında aynı kelimeleri kurduk. Bu maç bizim seviye maçıydı. Devamlılık önemli. Ben ve takımım şampiyonluğa ve zirveye oynamak istiyor. Önemli rakiplerimiz var. Yarışmacı ve zirvede olan takım olmak istiyoruz. Şampiyonluk kelimesi de Alanyaspor olarak yakıştığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.