Çağla ve Pemra korta çıkıyor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da son 32 turu maçları, bugün teklerde sekiz, çiftlerde ise dört maçla birlikte devam ediyor.
Şampiyon sporcumuz Çağla Büyükakçay, turnuvanın 4 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia karşısında korta çıkacak. Saat 19.00’da başlaması beklenen bu mücadele TTF İstanbul Tenis Merkezi’nin Merkez Kort’unda oynanacak.
Pemra Özgen de korta çıkıyor
Bir diğer milli sporcu Pemra Özgen ise Çağla Büyükakçay’ın Caroline Garcia ile oynayacağı maçın hemen ardından Rus sporcu Margarita Gasparyan ile karşılaşacak. Gasparyan, dünya sıralamasında 117. sırada yer alıyor.