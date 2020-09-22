Çağla’dan Roland Garros’a güçlü başlangıç

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, elemelerinde korta çıktığı Roland Garros’un açılış turundaki zorlu mücadeleyi galibiyetle noktaladı. 30 yaşındaki Büyükakçay, dünya sıralamasının 137. basamağındaki Ukraynalı raket Lesia Tsurenko’yu 6-2, 5-7 ve 6-1’lik setlerle devirip adını ikinci tura yazdırmayı başardı.

Dünya eski 23 numarası Lesia Tsurenko karşısında ilk seti ilk servislerinden %65’le puan çıkararak rahat geçen Büyükakçay 6-2 önde tamamladı. İkinci sette Türk sporcu servis attığı oyunlarda etkili olamadı. Tsurenko, ikinci sette 6 çift hata yapmasına rağmen ilk 7 oyun sonunda 5-2 öne geçti. Üst üste 3 oyun kazanarak sette durumu 5-5’e getiren Çağla, servis attığı oyunlarda yine hatalı oynayınca Ukraynalı raket, seti 7-5 kazanarak maçı final setine taşıdı.

Son sette etkili servisleriyle oyunu domine eden Çağla, ilk servislerinden %73’le puan çıkardığı karar setini 6-1 ile hanesine yazdırdı ve tur atlayan isim oldu.

Büyükakçay, daha önce 4 kez karşılaştığı ve ilk galibiyetini bu maçla aldığı Tsurenko karşısında 2 saat 24 dakika süren mücadeleyi 1 çift, 36 basit hata ve 16 winner’la tamamladı. Çağla Büyükakçay, elemenin ikinci turunda dünya sıralamasında 202. basamakta bulunan Sırp tenisçi Natalija Kostic’le karşılaşacak.

Bir diğer milli tenisçi Pemra Özgen ise Roland Garros elemelerinde ilk tur mücadelesini yarın 11. kortta dünya 120 numarası Catherine Mcnally karşısında TSİ 11.00 başlayacak maçın ardından verecek.