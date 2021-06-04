Çağrıbey Spor Kulübünden Teşekkür Ziyareti

Silivri Çağrıbey Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı, kulübe verdiği desteklerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kulüp Başkanı İskender Kapıcıoğlu, Takım Antrenörü Umut Tilev, Yardımcı Antrenör Melek Marinatop ve takım oyuncularını Silivri Belediyesi Eşref Efendi Toplantı Salonunda misafir eden Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesi olarak ilçe genelinde birçok yeni spor alanları oluşturduklarını ifade ederek, “Silivri’de gençlerimize sahip çıkmak, spor dallarını genişletmek ve şampiyonlar yetiştirmek için spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz. Sizlerin başarıları bize en büyük teşekkürdür. Tüm imkânlarımızla her zaman sizleri yanında olacağımızı bilmenizi istiyor başarılar diliyorum.” dedi. Çağrıbey Spor Kulübü Başkanı İskender Kapıcıoğlu, Türkiye Kadınlar Voleybol İkinci Lig Yükselme Maçları öncesinde vermiş olduğu destekten dolayı kulüp adına Başkan Yılmaz’a teşekkür etti. Takım Kaptanı Beyza Kavakdere de Başkan Yılmaz’a takım oyuncuları adına hediye takdiminde bulunurken, ziyaret günün anısına çektirilen fotoğrafın ardından sona erdi.