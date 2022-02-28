banner4556

Çağtay, eski takımına karşı yedek kulübesinde yer aldı

banner4664

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Çağtay Kurukalıp, geçtiğimiz hafta ligde oynanan Hatayspor mücadelesine 11’de başlarken, eski takımı Kasımpaşa’ya karşı yedek kulübesinde yer aldı.

Çağtay, eski takımına karşı yedek kulübesinde yer aldı
banner4581

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Çağtay Kurukalıp, geçtiğimiz hafta ligde oynanan Hatayspor mücadelesine 11’de başlarken, eski takımı Kasımpaşa’ya karşı yedek kulübesinde yer aldı.

banner4336

Fenerbahçe’nin genç sol beki Çağtay Kurukalıp, eski takımı Kasımpaşa’ya karşı karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sarı-lacivertlilerin ligde son olarak oynadığı Hatayspor maçına ilk 11’de başlayan, taraftar ve teknik heyetin beğenisini kazanan genç oyuncu, Slavia Prag karşısında ise forma giyememişti. Sarı-lacivertlilerin sol bekleri Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu’nun sakatlığında sol bekte oynaması beklenen Çağtay, yedek kulübesine çekilirken, Teknik Direktör Kartal o pozisyonda Attila Szalai’yi tercih etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İrfan Can Kahveci 5 maç sonra 11’de
İrfan Can Kahveci 5 maç sonra 11’de
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666