A Milli Kadın Voleybol Takımı antrenörü Dehri Can Dehrioğlu, "Oldukça yetenekli, geleceği olan sporcular var" dedi.

Yaz döneminde çalışmalarını antrenör Dehri Can Dehrioğlu yönetiminde İstanbul’da sürdürecek olan Kadın Milli Takımı’nın ikinci grubu, hazırlıklarına TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Voleybol Salonu’nda başladı.

Günü çift antrenmanla tamamlayan Milliler, sabah fitness, akşam ise top antrenmanı yaptı.

Antrenmanın ardından antrenör Dehri Can Dehrioğlu, genç kadro ve kamp süreciyle ilgili görüşlerini Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi internet sitesine aktardı. Dehrioğlu, “İkinci grupta, belki bu yaz, belki ilerleyen dönemlerde A Milli Takıma girme potansiyeli olan oyuncuları bir araya getirdik. Onları A Milli Takım sistemine uygun bir şekilde hazırlayacağız. Grubumuz oldukça yetenekli ve geleceği olan sporculardan oluşuyor. Kamp sürecimiz 19 Haziran’a kadar devam edecek. Bu dönemde ilk olarak Estonya ve bazı takımlarla hazırlık maçları yapacağız” dedi.