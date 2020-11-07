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Caner ve Gökhan armayı öptü

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL, TARAFTARLARIN TRİBÜNE ÇAĞIRMASI ÜZERİNE YARI SAHAYA GELEREK ARMAYI ÖPTÜ.

Caner ve Gökhan armayı öptü

Fenerbahçeli futbolcular Caner Erkin ve Gökhan Gönül, taraftarların tribüne çağırması üzerine yarı sahaya gelerek armayı öptü.

Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ü tribünlere çağırdı. Bu davet üzerine yarı sahaya gelen futbolcular taraftarı alkışlarken Fenerbahçe armasını öperek karşılık verdi. Bunun üzerine sarı-lacivertli taraftarlar oyuncuları alkışlarken maçı kazanma temennisinde bulundu.

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