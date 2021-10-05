Cansu Özbay: “Umarım bu şekilde devam ederiz”

Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Kupası Finali’nde Eczacıbaşı’nı 3-0 mağlup eden Vakıfbank’ta karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Cansu Özbay, sezona da bu şekilde devam etmek istediklerini söyledi.

Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Kupası Finali’nde Eczacıbaşı’nı 3-0 mağlup eden Vakıfbank’ın kupayı kazanmasında büyük pay sahibi olan ve karşılaşmanın da en değerli ismi seçilen Cansu Özbay, maçın ardından İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Çok güzel bir atmosfer olduğunu ifade eden Cansu, “Çok güzel bir atmosfer vardı. Uzun bir aradan sonra tekrar taraftar vardı. Çok güzel bir başlangıç yaptık sezona. Umarım sezonu da bu şekilde devam ettiririz. Çok büyük bir destek vardı, bunun farkındayız. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bizi desteklemeye ve bizi izlemeye devam etsinler. Onlarla beraber çok daha iyiyiz” dedi.

Eksikleri gidermek için çalışacaklarını da söyleyen Cansu, “Bugün 3-0 kazandığımız için çok mutluyum ama hocamız bugün maçı izleyerek eksiklerimizi bize söyleyecektir. Güzel bir başlangıç yaptık bugün ama eminim ilerleyen haftalarda bu oyunu daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021, 22:44