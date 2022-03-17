Çatalca Kadın Futbol takımı iddialı geliyor

Çatalca Belediyespor çatısı altında toplanan Kadın Futbol Takımı 25 kişilik A takım kadrosu bunuyor ve bu kadronun da 17 kişisi tamamen altyapılardan yetiştirilen genç isimlerden kuruldu. Takımın teknik patronluğunu Nursal Bilir yapmakta, Yardımcı Antrenörlüğü ise Şener Yiğit ve İrem Askar yapmakta. Lig heyecanı öncesinde takım 2. ve 3. lig kulüpleriyle hazırlık maçlarını yapmış ve bu maçlardan da güzel sonuçlar elde ederek lige hazır olduğunu sergilemiştir.



HEDEF SÜPER LİG

Çatalca Belediyespor tüm idmanlarını Çatalcaspor tesislerinde yapmakta ve lig öncesi konulan hedef ise mutlak şampiyonluk olarak belirlendi. Kulüp teknik patronu Nursal Bilir yaptığı açıklamasında; “Çalışmalarımızı gayet güzel ve iyi koşullarda güçlü bir teknik ekip ile Çatalcaspor Tesislerinde yapmaktayız. Her geçen gün iyiye giden takımımızda eksik oyuncumuz bulunmuyor. Son yapılan transferlerle lige tam anlamıyla hazır olduğumuzu söylemek isterim. Alternatif oyuncular ile iyi ekip oluşturduk ve hedefe doğru emin adımlarla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Hafta sonu ilk lig maçımıza çıkmaya hazırlanıyoruz. Bizleri desteğini esirgemeyen Başta Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner’e Kulüp Başkanımız Lokman Uçar’a, Çatalcaspor Kulüp Başkanı Hasan Gökçe’ye, Çatalcaspor İdari Menajeri Hasan Türkyılmaz’a ve Çatalcaspor Teknik patronu Kadir Akbulut hocama çok teşekkür ederiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2022, 09:41