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Çatalcalı kızlar Bakırköy’ü kolay geçti 7-0

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TFF Kadın Futbol 3. Lig B Grubunda mücadele eden Çatalca Belediyespor ligde ilk maçında konuk olduğu Bakırköy Gençlikspor’u 7-0 ile geçerek lige iyi bir başlangıç yaptı.

Çatalcalı kızlar Bakırköy’ü kolay geçti 7-0
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Bakırköy Belediye 2 Nolu sahada oynanan ve Gökhan Hacıoğlu, Büşra Aydoğdu ve Nida Gültekin’in yönettiği maçta Çatalca takımı adeta gol şov yaptı. Bakırköy karşısında üstün bir oyun çıkaran Çatalcalı kızlarda gol perdesini 6.dakikada Ayşe Önal açtı. 9.dakikada Ecem Narlıdere ile 2-0 öne geçen Çatalca takımı 17.dakikada ve 38.dakikalarda Pınar Demircan’ın attığı gollerle müsabaka 4-0 oldu. 40.dakikada Kader Kısa’nın attığı golle durum 5-0 oldu ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Çatalca Belediyespor 83.dakikada Ecem ve 86.dakikada Gamze Demirtaş’ın attığı gollerle durum 7-0 oldu. Müsabaka bu skorla tamamlandı ve maçı konuk takım Çatalca Belediyespor 7-0 kazandı.

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