Çatalcaspor lig maçları için Silivri'de olacak

TFF 3. Lig ekiplerinden Çatalcaspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında İzzettin Stadı tamamlanana kadar lig maçlarını İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynamaya hazırlanıyor.



Geçtiğimiz sezon Çatalca Ziya Altınoğlu Stadı’nın yıkılmasının ardından tüm iç saha lig maçlarını Tepecik Stadı’nda oynayan Çatalcaspor’un yeni sezondaki adresi Silivri oluyor. Çatalcaspor’un yeni stadı olacak olan İzzettin Stadı’nın sezona yetişememesi durumunda yeni adres Silivri olacak. Çatalca Belediyesinin ve Çatalcasporlu yöneticilerin hızlı bir şekilde devam ettirdikleri İzzettin Stadı’nın ise yetiştirilebilmesi için olanca hızıyla devam ettirildiği de gelen bilgiler arasında.