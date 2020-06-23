Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan’ın sözleşmesini uzattı

Çaykur Rizespor, ismi Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan’ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
Başarılı oyuncu Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 müsabakada 4 gol 2 asistlik performans ile takımına katkı sağladı.
Çaykur Rizespor, ismi Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan’ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
Çaykur Rizespor, ismi Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan’ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
Başarılı oyuncu Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 müsabakada 4 gol 2 asistlik performans ile takımına katkı sağladı.