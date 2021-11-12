Cebelitarık, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu haftasında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Cebelitarık, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Cebelitarık, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu haftasında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Cebelitarık, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda, Teknik Direktör Julio Cesar Ribas yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. İdman öncesi Ribas, saha ortasında oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Ardından ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan Cebelitarıklı oyuncular, pas çalışmasıyla idmana devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Türkiye maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.

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