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Çebi: “İnanmayanlara inat, şampiyon biziz!”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk töreninde, “Tüm inanmayanlara inat şampiyon biziz. Beşiktaşlı, şampiyon sensin!” dedi.

Çebi: “İnanmayanlara inat, şampiyon biziz!”
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk töreninde, “Tüm inanmayanlara inat şampiyon biziz. Beşiktaşlı, şampiyon sensin!” dedi.

2020-2021 sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, Vodafone Park’ta kupa töreni düzenledi. Törende şampiyonluk hakkında camiaya ve taraftara bir konuşma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bugün Beşiktaş’ımızın iki kupa aldığı yılın bayramını yaşıyoruz. Bugünün önemi de ayrıca 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Böyle bir günde kupalarımızı huzurlarınıza paylaşmak bizim için ayrı bir onur kaynağı. Bu bayramı bize yaşatmak için çaba veren sporcu kardeşlerime, teknik ekibimize, yönetim kurulu üyelerine ve ailelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Önce futbolcularıma, teknik ekibime teknik direktörüme, yönetim kurulu üyelerime, çalışanlarımıza, taraftarımıza, ‘Bırakmam Seni’ kampanyasında bizi bırakmayanlara, Spor Bakanımıza, Federasyon yetkililerine, başkanına ve sıkıntılı günlerde yolumuzu açmamıza destek veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Şerefiyle, hakkıyla şampiyon Beşiktaş. Tüm inanmayanlara inat şampiyon biziz. Tüm Beşiktaşlılara kutlu olsun. Beşiktaşlı şampiyon sensin. Kupalarımız, geleceğimize, çocuklarımıza Beşiktaş’ımıza armağan olsun” dedi.
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