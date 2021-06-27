Çekya, çeyrek finale yükseldi

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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu’nda Çekya, Hollanda’yı 2-0 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

Çekya, çeyrek finale yükseldi
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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu’nda Çekya, Hollanda’yı 2-0 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

Puskas Arena’da oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıda dakikalar 55’i gösterirken Hollanda’nın yıldız futbolcusu Matthijs De Ligt, kırmızı kartla oyundan atıldı. Çekya 10 kişi kalan rakibine karşı daha etkili olmaya başlarken, 68. dakikada Tomas Holes’un golü ile 1-0 öne geçti. 80. dakikada bu kez Holes’un asisti ile Patrik Schick topu filelere gönderdi ve farkı 2’ye çıkardı. Müsabaka Çekya’nın 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Çekya, çeyrek finalde 3 Temmuz Cumartesi günü Danimarka ile karşı karşıya gelecek.
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