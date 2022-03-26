Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan GP’sinde yarışamayacak!

Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan Grand Prix’si ilk antrenman turlarında yaptığı kaza sonrası beyin sarsıntısı sebebiyle geceyi hastanede geçirmesinden dolayı yarıştan çekildiğini açıkladı.

Formula 2’de Türkiye’yi temsil eden Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan Grand Prix’si ilk antrenman turlarında yaptığı kaza sonrası beyin sarsıntısı sebebiyle geceyi hastanede geçirdiği için bu haftaki yarıştan çekildi. Formula 2, beyin sarsıntısı ve ileri düzey kontroller için geceyi hastanede geçiren Cem Bölükbaşı’nın yarışmaya uygun olmaması sebebiyle bugünkü sıralama turları, sprint yarışı ve yarınki ana yarıştan çekildiğini açıkladı.

Bahreyn Grand Prix’sini 15. sırada tamamlamıştı

’Sanaldan gerçeğe’ sloganıyla Formula 2’de yarışmaya başlayan Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk yarışına geçen hafta Bahreyn Grand Prix’inde çıktı. Cuma günü yapılan sıralama turlarında 20. sırayı alan Cem, cumartesi günü koşulan sprint yarışına 20. sıradan başlayıp 14. sıraya tırmanmış ve yarışı 14. bitirmişti. Pazar günü yapılan ana yarışa yine 20. sırada başlayan milli sporcu, son bölümde bazı pilotların yarış dışı kalmasıyla mücadeleyi 15. sırada tamamlamıştı.