Cem İlkel’in Amerika Açık’ta rakibi Alex Molcan

Profesyonel kariyerinde ilk Grand Slam ana tablo maçına Amerika Açık’ta çıkacak olan Cem İlkel’in rakibi belli oldu. İlkel’in Amerika Açık ana tablo ilk turdaki rakibi yine kendisi gibi elemelerden gelen dünya 138 numarası Slovak raket Alex Molcan oldu.