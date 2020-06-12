Cem Yılmaz’dan Beşiktaş kampanyasına destek

Fenerbahçe taraftarı olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, bugün Beşiktaş Kulübü’nün başlattığı ’Bırakmam Seni’ adlı yardım kampanyasına destekte bulundu.
Yılmaz’ın bu hareketi sporseverler tarafından büyük beğeni gördü.
FENERBAHÇE TARAFTARI OLAN ÜNLÜ KOMEDYEN CEM YILMAZ, BUGÜN BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NÜN BAŞLATTIĞI 'BIRAKMAM SENİ' ADLI YARDIM KAMPANYASINA DESTEKTE BULUNDU.
Fenerbahçe taraftarı olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, bugün Beşiktaş Kulübü’nün başlattığı ’Bırakmam Seni’ adlı yardım kampanyasına destekte bulundu.
Yılmaz’ın bu hareketi sporseverler tarafından büyük beğeni gördü.