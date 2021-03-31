Cengiz Fırat yine Silivrispor'un yanında

Tanınmış iş insanlarından Cengiz Fırat geçmiş dönem yönetim kurulunda bulunduğu Silivrispor’un yine yanında olduğunu belirtti ve maddi desteğini arttırarak devam ettirdi.Geçmiş dönem Silivrispor yönetim kurulu üyelerinden iş insanı Cengiz Fırat kulübe desteğini arttırarak yapmaya devam ediyor. Daha önceki yıllarda da maddi manevi Silivrispor’un yanında olduğunu belirten Cengiz Fırat zorlu maç trafiğinde de kulübe desteğini vermeye devam ediyor. Yapılan destek hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunan Silivrispor Kulüp başkanı Taylan Güraslan; “Kıymetli İş insanı Cengiz Fırat’ın Silivrispor’umuza yapmış olduğu desteklerden dolayı kendisine camiamız adına teşekkür ederiz” dedi.

SPORTURK

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 19:21