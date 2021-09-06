Cengiz Ünder: "Dört gözle Hollanda maçını bekliyoruz

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Hollanda maçı öncesinde yaptığı açıklamada, karşılaşmanın öneminin farkında olduklarını belirterek, "İyi hazırlandık, ben de kendimi iyi durumda hissediyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz, takım olarak hazırız, dört gözle bu maçı bekliyoruz. Böyle büyük maçlarda iyi oynuyoruz" dedi.
Maçın öneminin farkında olduklarının vurgulayan başarılı futbolcu, "İlk maçı kazandık, ikinci maç bizim için daha zor geçecek. Biz de bir rakibe ilk maçı kaybettiğimizde her zaman daha hırslı çıkıyoruz. İyi hazırlandık, ben de kendimi iyi durumda hissediyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz, takım olarak hazırız, dört gözle bu maçı bekliyoruz. Böyle büyük maçlarda iyi oynuyoruz. Yarın da bunu iyi bir şekilde gösterebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.