Cengiz Ünder milli formayla 10. golünü kaydetti

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Karadağ karşısında bulduğu golle ay-yıldızlı formayla 10. kez gol sevinci yaşamış oldu. Cengiz, ayrıca Yusuf Yazıcı’nın attığı ikinci golün de asistini yaptı.

Cengiz Ünder milli formayla 10. golünü kaydetti
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Milli futbolcu Cengiz Ünder, Karadağ karşısında bulduğu golle ay-yıldızlı formayla 10. kez gol sevinci yaşamış oldu. Cengiz, ayrıca Yusuf Yazıcı’nın attığı ikinci golün de asistini yaptı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta Karadağ ile karşılaştı. 24 yaşındaki Cengiz de bu akşam attığı golle milli forma altında 10. golüne ulaştı. Kırmızı-beyazlılarla 33 maça çıkan başarılı futbolcu, daha önce Moldova (2), Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Yunanistan, Fransa, Hırvatistan ve Rusya ağlarını havalandırmıştı.

Cengiz’in, ayrıca A Milli Futbol Takımı’nda 2 de asisti bulunuyor.

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