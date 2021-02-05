Cenk Teker'den prim dopingi

Son yapılan kongrede Silivrispor Kulüp Başkan adaylarından Cenk Teker hafta içi zorlu bir deplasman olan gurup lideri Bursa Yıldırımspor maçı öncesinde prim açıkladı.



Hafta içi Bursa’da grup lideri Yıldırımspor’u 4-1 yenerek önemli bir çıkış yakalayan Silivrispor’a prim dopingi geldi. Zorlu maçtan önce galibiyete prim açıklayan Cenk Teker’in, Alanya Kestel maçından önce vaat ettiği primleri ödeyeceği gelen bilgiler arasında.