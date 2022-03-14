Cenk Tosun: "Everton ile sözleşmem sona erdikten sonra karar vereceğiz"

Milli futbolcu Cenk Tosun, adının Beşiktaş ile anılmasının her sene olduğunu ifade ederken, Everton ile sözleşmesinin yaza kadar devam ettiğini ve sonrasında karar vereceğini söyledi. Tosun ayrıca sakatlık durumundan dolayı Portekiz maçında olamayacağını ifade etti.

Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesi için Nef Stadyumu’na geldi. Tribünlere girmeden önce açıklamalarda bulunan Tosun, maçı izlemeye geldiğini ifade ederek, müsabakanın favorisinin olmadığını söyledi. Tosun ayrıca yeni sezonda Beşiktaş maçlarını tribünde mi yoksa saha içinden mi takip edeceği sorusu sorulması üzerine ise, “Everton ile sözleşmem var yaza kadar. Onu şimdiden söylemek doğru olmaz. Beşiktaş’a her sene yazılıyor, sözleşmem var yaza kadar Everton’da devam, ondan sonra karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Portekiz maçına yetişemem"

Sakatlık durumundan dolayı milli takımın Portekiz maçında yer alıp almaması ile ilgili soruya cevap veren Cenk Tosun, "Portekiz maçına sakatlık durumum yetişmez. Portekiz maçını geçersek finale kalacağız, onu da geçersek Dünya Kupası’na gideriz ama öncelik Portekiz maçı" cevabını verdi.