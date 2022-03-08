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CEV Şampiyonlar Ligi: Developres Rzeszow: 3 - VakıfBank: 2

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VakıfBank, 2022 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Polonya’nın Developres Rzeszow takımına 3-2 mağlup oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi: Developres Rzeszow: 3 - VakıfBank: 2
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VakıfBank, 2022 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Polonya’nın Developres Rzeszow takımına 3-2 mağlup oldu.

Salon: RCWS Podpromie

Hakemler: Marie-Catherine Boulanger (Belçika), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

Developres Rzeszow: Bajema, Jurczyk, Honorio Marquez, Blagojevic, Stencel, Wenerska, Szczyglowska (L), Polanska, Rapacz, Kalandadze, Binczycka

Vakıfbank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ogbogu, Ayça (L), Buket, Tuğba, Aylin (L), Meryem

Setler: 13-25, 29-27, 19-25, 29-27, 15-13

Süre: 127 dakika (22, 29, 25, 33, 18)

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