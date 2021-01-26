CEV Şampiyonlar Ligi: Nantes: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Fransa’nın Nantes takımını 3-0 mağlup etti.
Müsabakayı 19 sayıyla tamamlayan Fenerbahçe Opet’in Kübalı pasör çaprazı Melissa Vargas, maçın en oyuncusu seçildi. Fenerbahçe Opet, B Grubu’ndaki beşinci maçında yarın TSİ 20.00’da Slovenya’nın Calcit Volley Kamnik takımıyla karşı karşıya gelecek.
Salon: Mangin Beaulieu
Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Dicle Nur, Vargas, Melis (L)
VB Nantes: Alanko, Snyder, Sylves, Leyva, Kokkonen, Schad, Dekeukelaire (L), Roze (L) (Le Roux)
Setler: 25-22, 25-16, 25-20Süre: 74 dakika (24,25,25)