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CEV Şampiyonlar Ligi: Nantes: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Fransa’nın Nantes takımını 3-0 mağlup etti.

CEV Şampiyonlar Ligi: Nantes: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Fransa’nın Nantes takımını 3-0 mağlup etti.

Müsabakayı 19 sayıyla tamamlayan Fenerbahçe Opet’in Kübalı pasör çaprazı Melissa Vargas, maçın en oyuncusu seçildi. Fenerbahçe Opet, B Grubu’ndaki beşinci maçında yarın TSİ 20.00’da Slovenya’nın Calcit Volley Kamnik takımıyla karşı karşıya gelecek.

Salon: Mangin Beaulieu

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Hakemler: Riccardo Ferreira (Portekiz), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Dicle Nur, Vargas, Melis (L)

VB Nantes: Alanko, Snyder, Sylves, Leyva, Kokkonen, Schad, Dekeukelaire (L), Roze (L) (Le Roux)

Setler: 25-22, 25-16, 25-20

Süre: 74 dakika (24,25,25)
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