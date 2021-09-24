CEV Şampiyonlar Ligi’nde rakipler belli oldu

2022 CEV Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da çekildi.
Kadınlarda Fenerbahçe Opet D Grubu’nda Beziers Volley (Fransa), Maritza Plovdiv (Bulgaristan) ve Dinamo-Ak Bars Kazan (Rusya) takımlarıyla, VakıfBank B Grubu’nda ASPTT Mulhouse (Fransa), LP Salo (Finlandiya) ve Vero Volley Monza (İtalya) ile, Türk Hava Yolları da C Grubu’nda Igor Gorgonzola Novara (İtalya), Dinamo Moskova (Rusya) ve Dukla Liberec (Çekya) takımlarıyla eşleşti.
Erkeklerde Fenerbahçe HDI Sigorta E Grubu’nda Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), AS Cannes Dragons (Fransa) ve Trentino Itas (İtalya), Ziraat Bankkart ise B Grubu’nda Dinamo Moskova (Rusya), Greenyard Maaeseik (Belçika) ve Projekt Warszawa (Polonya) takımlarıyla karşı karşıya gelecek.