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Chelsea, FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda şampiyon oldu

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FIFA Dünya Kulüpler Kupası Final maçında Brezilya takımlarından Palmerias’ı uzatmalarda 2-1 mağlup eden Premier Lig ekibi Chelsea şampiyon oldu. Ada ekibi tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı müzesine götürmüş oldu.

Chelsea, FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda şampiyon oldu
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası Final maçında Brezilya takımlarından Palmerias’ı uzatmalarda 2-1 mağlup eden Premier Lig ekibi Chelsea şampiyon oldu. Ada ekibi tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı müzesine götürmüş oldu.

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FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda heyecan oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı. Abu Dhabi’de bulunan Mohammed Bin Zayed Stadı’nda oynanan finalde ilk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı. İkinci yarı 55’te Lukaku gol perdesini aralayarak Ada ekibini 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın 64. dakikasında skora denge geldi. Penaltı atışında topun başına geçen Raphael Veiga, karşılaşmayı 1-1’e taşıyan gole imza attı. Mücadelede 90 dakika 1-1 sonuçlanırken, uzatmalara gidildi. 117. dakikada Kai Havertz takımının ikinci golünü kaydetti ve Chelsea’ye kupayı getiren isim oldu.

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