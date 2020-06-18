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Chelsea, Timo Werner transferini açıkladı

CHELSEA, LEİPZİG’DE FORMA GİYEN 24 YAŞINDAKİ ALMAN FORVET TİMO WERNER’İ TRANSFER ETTİĞİNİ DUYURDU.

Chelsea, Timo Werner transferini açıkladı

Chelsea, Leipzig’de forma giyen 24 yaşındaki Alman forvet Timo Werner’i transfer ettiğini duyurdu.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea, Timo Werner transferini bitirdi. Resmi sitesinden 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladığını duyuran Chelsea, golcü oyuncunun önümüzdeki ay sağlık kontrollerinden geçerek takıma katılacağını açıkladı. Transferinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Werner, “Chelsea’ye imza attığım için çok mutluyum, bu büyük kulübe katılmak benim için çok gurur verici. Leipzig’e de teşekkür etmek istiyorum. Sonsuza dek kalbimde olacaklar. Gelecek sezonu yeni takım arkadaşlarımla, yeni menajerimle ve elbette Chelsea taraftarları ile buluşmayı dört gözle bekliyorum. Bizi çok başarılı günler bekliyor” dedi.

Transferin maddi yönü ve süresi ile ilgili henüz resmi bir açılama yapılmazken, Werner Alman ekibi Leipzig’de bu sezon çıktığı 43 maçta 32 gol 13 de asist kaydetti.

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