Cihat Arslan: "Devre arasında hakemin değişmesi gerekiyordu"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Trabzonspor maçında hakem Mete Kalkavan’ın kötü bir yönetim sergilediğini vurgulayarak, "Devre arası hakemin kesinlikle değişmesi gerekiyordu. Biz nasıl oyuncu değiştiriyorsak hakemler de formsuzsa gerekiyorsa dördüncü hakem olsunlar, dördüncü hakem orta hakem olsun. Adil olması gerekenler adaletle hükmetmezse herkes için vicdani sıkıntı olur" dedi.

Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Cihat Arslan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 3 puan için Trabzonspor’u tebrik ederek sözlerine başlayan Arslan, “6 eksik vardı ama eksiklere sığınmıyorum eksiksiz gibi oynadık. Sadece fark neydi 2 takımın kulübe farkı ortaya çıktı. Trabzonspor’un hamle yeteneği fazlaydı. Bizim şansımız daha azdı. Netice oradan kaynaklandı. Asla olmamamız gereken pozisyonda taç attık. Kaptanımız gitmemesi gereken yere gitti. Orda top kaybı yaptık ve 10 saniye sonra gol yedik” şeklinde konuştu.

"Devre arasında hakemin değişmesi gerekiyordu"

Cihat Arslan, müsabaka hakemi Mete Kalkavan’ın formsuz olduğunu ve devre arasında formsuz hakemlerin değişmesi gerektiğinin altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Devre arası Trabzonspor hamle yaparken, TFF temsilcisi bana ‘hocam sizde değişiklik var mı’ dedi. Ben de ‘biz değişiklik kullanmıyoruz ama federasyonun hakemi değiştirmesi gerekiyor’ dedim. Devre arası hakemin kesinlikle değişmesi gerekiyordu. Biz nasıl oyuncu değiştiriyorsak hakemlerin de formsuzsa gerekiyorsa dördüncü hakem olsunlar, dördüncü hakem orta hakem olsun. Adil olması gerekenler adaletle hükmetmezse herkes için vicdanı sıkıntı olur. Bu sonuca biz katlanamayız, istemeyiz. Umut’un pozisyonu sarı, Eren’in burnu kırıldı faul yoktu. Çifte standartları kabul etmiyoruz. Herkese eşit adalet olması gerektiğine inanıyorum.”

"Sahada 11 kişi, kulübede yeteri kadar oyuncu varsa asla eksik değiliz”

Jeffrey Bruma’nın da bileğinde bir sakatlık olduğunu ve sabah yaptıkları denemenin ardından yedek kulübesinde oturduğunu belirten Arslan, “6 yabancımız yoktu. Bazıları hasta olduğu için yoktu. Belli dönemde bizle olamayacaklar. Kevin milli takımdan sakat gelmişti. Bu alternatif gücünüzü zayıflatıyor. Bazen taraftarlar hocam santrfor al diyor ama elimizde Umut’tan başka santrfor yok. Orta sahalardan kenar, stoperlerden santrfor yaptık. Bu Kasımpaşa’nın bütünlüğünü de bozmaz, disiplinini de bozmaz. Takımın kazanma isteğini de bozmaz. Son anda pozisyon verdik mi verdik ama üretme adına biz de bir şeyler yaptık mı yaptık. O yüzden takımın bütünlüğüne bakıyorum. Eksikler olabilir sahada 11 kişi, kulübemizde de yeteri kadar oyuncu varsa asla eksik değiliz. 3 puan kaybettik ama yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.