Cihat Arslan: “Tek ihtiyacımız olan 1 maç kazanmak”

Konyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Cihat Arslan maçın ardından konuştu. Alınacak bir galibiyet ile gerisinin geleceğini söyleyen Arslan, taraftarların protestosu için de “Taraftarların protesto hakkı da var alkış hakkı da var” dedi.

Süper Lig’in 7. haftasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Cihat Arslan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zorlu karşılaşmaların oynandığını ifade ederek sözlerine başlayan Arslan, “3 maç haftası her takım için zorlu. Bizim gibi eksikleri fazla olan takımlar için de daha zorlu geçiyor. Maçta 2-0 geriye düşünce, bunu çevirmek çok zor oldu. Yediğimiz goller daha basit ama attığımız goller birinci sınıf goller. Geçen hafta Alanya’da da aynısı oldu. Bizim sadece bir 3 puana ihtiyacımız var. Takım kalitesi yüksek ama alternatif manada 5 yabancı oyuncudan faydalanamıyoruz. Ama bu eksiği göstermeyen oyuncu grubuna da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Taraftarın protesto hakkı da var alkış hakkı da var”

Karşılaşmanın 2-0’a geldiği noktada Kasımpaşa taraftarlarının protestosu hakkında da konuşan Cihat Arslan, “Ülkemizde en ağır olması gereken koltuk en hafif koltuk durumunda. Böyle olunca ilk hedef hoca oluyor. bizim çantamız hep hazır oluyor. Bizim dünyamız çantaya sığıyor teknik direktörler olarak. Ama bağırabilirler. Burada karar verici yönetim kurulu ve teknik heyettir. İnsanların protesto hakkı da var, alkış hakkı da var. Onlar Kasımpaşa’nın iyi olmasını istiyor. Hakemi de Konyaspor’u da tebrik ediyorum” dedi.

Taraftarın tepkisinin ardından takımın daha baskın oynamasıyla ilgili de konuşan Arslan, “Belki kendini ispat etmedir, belki geriye dönüştür. Bu da olmuş olabilir. Taraftar tepki gösteriyorsa, futbolcu da buna reaksiyon göstermiş de olabilir. Ama tabii ki kimse kendi taraftarının protestosunu duymak istemez” sözlerini tamamladı.