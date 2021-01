Club Megasaray Open basın toplantısı gerçekleşti

ATP Challenger seviyesinde 25-31 Ocak ve 1-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Club Megasaray Open turnuvalarının basın toplantısı gerçekleşti.

ATP Challenger seviyesinde 25-31 Ocak ve 1-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Club Megasaray Open turnuvalarının basın toplantısı düzenlendi. Turnuvanın basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Turnuva Direktörü Barış Şahin ve milli sporcu Marsel İlhan katıldı.

Turnuvaların ilkinde kariyerinde dünya klasmanında 52. basamağa kadar yükselen İspanyol raket Jaume Munar 1 numaralı seri başı olarak mücadele ederken, turnuvanın 2 numarası Kolombiyalı raket Daniel Elahi Galan. Open I’de 3 numaralı seri başı ise 2020’de ilk ATP kupasını Santiago’da kaldıran yeni jenerasyonun dikkat çeken isimlerimden Brezilyalı Thiago Seyboth Wild. Toprak zeminde gerçekleşecek turnuvanın tekler ana tablosunda milli tenisçiler Marsel İlhan, Cem İlkel ve Ergi Kırkın da mücadele ediyor. Turnuvanın çiftler ana tablosunda Sarp Ağabigün ve Ergi Kırkın, Marsel İlhan ve Cem İlkel, Tuna Altuna ve Sırp partneri Danilo Petrovic ortaklık kuracak. Elemelerde ise temsilcilerimizden Sarp Ağabigün ve Yankı Erel ana tablo için ter dökecek.

Cengiz Durmuş: "Sponsorlarımıza, yapmış oldukları hizmetin kıymetli olduğunu hissettirmek görevimiz"

Türkiye Tenis Federasyonu’nun amacının Türkiye’de tenisin herkes tarafından, her zaman, her yerde oynanabilmesini sağlayabilmek olduğunu söyleyen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Bizler insanımıza inanıyoruz, iş adamlarımıza inanıyoruz, sporcularımıza, velilerimize inanıyoruz potansiyeli yüksek bir ülkeyiz doğal olarak hedeflerimiz dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirebilmek. Tabii bu yolda projeler üretebilmeliyiz bu yolda başarabilmek için yerimizi doğru şekilde alabilmeliyiz. Tenisi zengin sporu algısından kurtarıp havuzumuzu genişletebileceğiz, Türkiye’nin her yerinde her zaman tenis oynanmasını sağlayacağız. Buna inanıyoruz, özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın inançlarımıza ortak olmuş olması Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun sonuç odaklı dokunuşları ile bize destek olması bizi daha çok heyecanlandırıyor, daha çok güçlendiriyor" dedi.

Hedeflere ulaşma yolunda sporcular, antrenörler ve velilerin desteklerinin yanında sponsorluklara ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Durmuş, şunları söyledi:

"Bizim bu yolda birlikte hareket edebilecek mekanizmalar, sektörler oluşturmamız lazım. Bugün geldiğimiz noktada Şahinler Holding turizm sektöründeyken tenis sporunun lokomotifi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bizlere düşen onlara bu duygunun güzel olduğunu, ülkenin gençliğine, sporcusuna, tenisçisine yapmış oldukları hizmetin kıymetli olduğunu hissettirerek onların mutlu olmasını sağlayabilmek. Bizler tenisin tabana yayılması noktasında, bir lokomotif merkez oluşturma noktasında mutlu olacağız. Bakanlığımız çalışan ve üreten bir federasyonu olduğu için mutlu olacak. İnsanımız çocukları spor yapabildikleri, dünyada söz sahibi olan bir branşta başarı kazanabildikleri için mutlu olacak. Bunları yaparken olmazsa olmazımız uluslararası organizasyonlarımız, bugün bu turnuvayı ülkemizde yapmış olmamızın çok büyük avantajları var bu turnuvada yaklaşık 7-8 sporcumuz var kendi evinde doğrudan puan toplama hakkı veren turnuvalara katılarak masraf etmeden dünyayla rekabet edebilme şansını elde ediyor. Bu turnuvanın ülkemizde yapılmış olması ile hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Dünyada şu aşamada turnuva düzenleyen itibarı çok yüksek bir ülke haline geldik, tenis ülkesi olma yolunda çok önemli işler başardık. Artık bir tenis ülkesiyiz. Bütün dünya buradaki turnuvaları takip ediyor. Sporcularımızın şampiyonluklar yaşadığı nice güzel turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz."

Yavuz Gürhan: "Amacımız turizmin başkenti olan Antalyamızı sporun da başkenti yapmak"

Profesyonel Tenisçiler Birliği’nin Challenger turnuvasıyla herkesi Antalya’da misafir etmekten son derece mutluluk duyduklarını aktaran Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Antalya turizmin başkenti, en zor dönemlerinde bile maske, mesafe, temizlik kurallarına, Bilim Kurulu’nun koyduğu kurallara riayet ederek bir sürü organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Yılda ortalama 2 bin -2 bin beş yüz takımın kamp yaptığı yaklaşık 80-100 bin sporcuyu kamp süresince misafir ettiğimiz bu organizasyonlara ev sahipliği yaparken bugün bir tenis organizasyonu ile bir aradayız. Yaklaşık 500 dolayında kortun olduğu bir kentiz. Amacımız turizmin başkenti olan Antalyamızı sporun da başkenti yapmak bu yolda bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporun tabana yayılması ve yaşam biçimine dönüşmesinde yetenekli çocukların tespit edilip ve bu yetenekleri ölçüsünde takiplerinin yapılıp Türk sporuna kazandırılmasında ve uluslararası organizasyonlarda bizi temsil etmesi noktasında Bakanlığımızın bir dizi çalışması ve projeleri ile spordaki gücümüzü geliştirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sporun tabana yayılmasında uluslararası arenada bizi temsil eden teniste Marsel İlhan’ın açtığı yolda yeni sporcularımızın gelmesinde bize en çok destek olan kulüplerimize, federasyonlarımıza ilimizde tenis sporunun gelişmesine katkı sunan MTA’ya teşekkür ederiz. Bu tip organizasyonların bir yerde toplanması hem lokasyon anlamında operasyonun yönetilmesinde en iyi illerden biri olmamız hem sporcularımızın fazla yorulmadan bu operasyonun içinde kalıp kendi sportif gelişimlerine destek olması amacıyla sportif planlarımızı destekliyor. İki hafta devam edecek organizasyonda başta Federasyon Başkanımıza, Kulüp Yöneticilerine siz değerli sporcularımıza ve basın mensuplarımıza, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Umarım iyi anılarla ayrıldığınız yeni organizasyonlarda buluşma heyecanı ile tekrar gelmeyi beklediğiniz bir organizasyon olur" sözlerine yer verdi.

Kemal Şahin: "Türk tenisinin gelişmesi, oyuncuların yetiştirilmesi için uygun koşulları sağlamak amacımız"

2019 yılında hayata geçirdikleri Tenis Akademisi’nde, bugüne kadar dünyanın dört bir yanından gelen önemli sporcularla birçok turnuva gerçekleştirdiklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, "Toplamda 100’ün üzerinde turnuva yapılan akademide, 2021’de de Mayıs sonuna kadar gerçekleşmesini beklediğimiz 50’nin üzerinde turnuva var. Bu turnuvalarda yaklaşık 3000’in üzerinde sporcuyu ağırladık ve heyecan dolu maçlar izledik. Burada kısa zamanda 5 kıtadan; Amerika, Kanada, Rusya, Meksika, İskandinav Ülkeleri, Almanya, Fransa gibi Avrupalıları, Çinlileri, Japonları, Afrikalıları ağırlamak bizim için büyük bir keyif. Akademi kısa zamanda ünlü sporcular ve tenisseverlerin beğenisini toplayarak, dünyanın en popüler akademilerinden biri olma yolunda büyük mesafe aldı" dedi.

Akademiyi kurarken, Antalya Belek’te yaygın olan golf sporu gibi tenis sporunun da gelişmesini hedeflediklerine değinen Şahin, "Türk tenisinin gelişmesi, yetenekli oyuncuların keşfedilmesi ve yetiştirilmesi için uygun koşulları sağlamak en önemli amacımızdır. Tenis Akademi’de gerçekleşen önemli turnuvalar bizi hedefimize daha da yaklaştırdı. Dünyaca ünlü tenisçileri ağırladığımız turnuvalar sayesinde, akademide eğittiğimiz sporcular hem kendilerini geliştiriyor, hem tecrübe kazanıyor, hem de büyük masraflara katlanıp yabancı ülkelere gitmek zorunda kalmıyor. Biz bu imkanı Türk gençlerinin ayaklarına getiriyoruz. Ayrıca bu turnuvalara katılan sporcular puan kazanarak derecelerini arttırıyor. Ve farklı kategorilerde başarılara imza atıyor. Bu bizim için gurur verici. Antalya’yı hem kış turizmini hem de alternatif spor turizmini geliştirerek marka şehir yapmalıyız. MTA ile Türkiye’den dünya çapında başarılı, ülkemizi temsil edecek sporcular çıkarma konusunda adım adım ilerliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Valimizin, İl Spor Müdürümüzün ve Türkiye Tenis Federasyonu’nun değerli katkılarıyla gelecekte de büyük başarılar elde edeceğimize inanıyoruz. Bu başarılarda emeği geçen kurumlara ve şahıslara, MTA hocalarına, yöneticilere ve çalışanlarına teşekkür eder tüm sporculara başarılar dilerim" diye konuştu.

Marsel İlhan: "Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyuz"

Bu zor süreç içerisinde turnuva organize eden Türkiye Tenis Federasyonu ve M. Tenis Akademisi’ne teşekkür eden milli tenisçi Marsel İlhan, "İlk defa Challenger seviyesinde bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor Akademi, burada olmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Takım Kaptanı olarak oyunculardan çok memnunum. Önümüzde yoğun bir sezon olacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" cümlelerini kullandı.

Barış Şahin: "270’e yakın tenisçiyi ağırlıyoruz"

Turnuva Direktörü Barış Şahin, turnuvanın düzenleneceği Tenis Akademisi’nden (MTA) bahsederek başladığı konuşmasında, "Türkiye’nin dört bir yanından gelecek vadeden sporcular MTA’da yerli ve yabancı antrenörler ile sıkı bir antrenman programı içinde bulunmakta. Avrupa’da 14 yaş altında 14 numarada bulunan Duru Söke ve aynı zamanda 12 Yaş Türkiye 1 numarası Ada Kumru ülkemizi başarıyla temsil eden Akademi oyuncularımız. MTA’da oyuncular aynı yerde konaklıyor aynı yerde yemeğini yiyor sabah antrenmana çıkıp akşam maçlarına çıkabiliyor ciddi bir zaman kazancı ve bu da verimi doğuruyor" dedi.

ATP Challenger düzeyindeki turnuvada 30 ülkeden 108 katılımcının yarıştığını söyleyen Barış Şahin, "ITF Future turnuvalarında da 30 ülkeden 160’ın üzerinde katılımcı ile birlikte şu an buradaki tenisçi rakamı 270’e yakın. Burada profesyonel kadromuz ile birlikte umarım daha nice güzel turnuvalar yaparız. Bu turnuvalarda da nice Türk şampiyonlar çıkar" ifadelerini kullandı.