Çolakoğlu: İkinci yarı işi daha sıkı tutacağız

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta zirvede bulunan Silivrispor’da İkinci Başkan Nuri Çolakoğlu samimi açıklamalara imza attı. Çolakoğlu yaptığı açıklamasında; “İlk yarı istediğimiz çoğu skoru aldık. Kayıplarımız beklediğimiz ve ön gördüğümüz kadar oldu. İkinci yarı ise işi çok daha sıkı tutmak zorundayız. İlk yarıda yaptığımız hataları en aza indirerek mücadelemizi centilmenlik çerçevesinde devam ettireceğiz. Oyun olarak bir eksiğimizi göremiyorum ki bunu puan tablosunda da görmemiz mümkündür. Rakiplerimizi iyi analiz ederek yola çıkıyoruz ezbere iş yapmadan ayaklar yere sağlam basarak ilerliyoruz.

KULÜBÜN DEVAMLILIĞI İÇİN KALICI GELİRE İHTİYAÇ VAR

İkinci yarı içinse öyle çok da iddialı bir konuşma yapmanın anlamı yok. Yol bizi nereye götürecekse biz o yolu takip edeceğiz. Aslında asıl önceliğimiz borçlarımız. Öyle zor zamanlardan geçiyoruz ki bunu sadece içimizde olanlar bilir. Ne yaşıyorsak içimizde yaşıyor bunu da dışarı lanse etmemeye çalışıyoruz. Bazen isyan noktasına da geldiğimiz oluyor ama bir arkadaşımız çıkıp bizi sakinleştirebiliyor. Yönetim olarak iyi ekip olduk herkes birbirini çok iyi anlıyor ve saygı içinde dinliyor. Çok seslilik var içimizde ve çok seslilikte de iyi işler çıkıyor. Kulübün devamlılığı için kalıcı gelire ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz ve bunun için çok yoğun mesai harcıyoruz. Borçlarımızın ödenebilir ve takibi kolay bir seviyeye çekebildiğimizde çok daha iyi işlere imza atabileceğimize inananlardanım. İkinci yarı bizim için hayırlara vesile olsun ve centilmenlik ön planda olsun” diyerek sözlerini tamamladı.