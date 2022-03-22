Çolakoğlu; Kazanmak için yola çıkıyoruz

Pazar günü Karadeniz Ereğli deplasmanına çıkacak olan Silivrispor’da tüm planlar üç puan üzerine kuruldu. Ereğli Stadı’nda oynanacak olan maç Pazar günü saat 14.00’da başlayacak. Grupta Silivrispor 29 puanla lider konumda yer bulurken rakibi Karadeniz Ereğli takımı da 29 puanla ikinci konumda yer alıyor. Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda idmanlarını sürdüren Silivrispor’da Kulüp İkinci Başkanı Nuri Çolakoğlu takım teknik patronu Ergun Ortakçı ile sık sık bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulunuyorlar. Teknik heyetin ve oyuncuların istekleri ile ilgilenen yönetim bu zorlu maçtan puanlar beklediği de dile getirildi.



Kulüp İkinci Başkanı Nuri Çolakoğlu yaptığı açıklamasında; “İyi bir takımız ve hedefimiz belli. Rakibimiz de iyi bir takım onlarında istekleri bizimkiyle aynı. İki denk takımın mücadelesi olacak. İzleyenlerin keyifli bir mücadeleyi takip edecekleri garanti. Kazanan takımın önemli bir avantaj sağlayacağı bir maç olacak. Hak eden kazansın isteriz, centilmence oyun kuralları içinde geçecek her türlü mücadeleyi de kazanacak güçteyiz. Takım oyuncularımızın ve teknik heyetimizin yanındayız kazanmak için çıkacağımız bu zorlu yolda evimize şen dönmek istiyoruz” dedi.