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‘Community Shield’ Tivibu Spor ekranlarında sahibini buluyor

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Son Premier Lig şampiyonu Manchester City ile geçtiğimiz sezon FA Cup’ı kazanan Leicester City’nin karşı karşıya geleceği ‘Community Shield’ mücadelesi; 7 Ağustos Cumartesi, Tivibu Spor ekranlarında şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak.

‘Community Shield’ Tivibu Spor ekranlarında sahibini buluyor
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Son Premier Lig şampiyonu Manchester City ile geçtiğimiz sezon FA Cup’ı kazanan Leicester City’nin karşı karşıya geleceği ‘Community Shield’ mücadelesi; 7 Ağustos Cumartesi, Tivibu Spor ekranlarında şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak.

Tivibu Spor, İngiltere’de yeni sezonun habercisi ‘Community Shield’ heyecanını ekranlara taşıyor. Geçen sezon Premier Lig’de 86 puanla şampiyonluğa uzanan Manchester City ile FA Cup finalinde Chelsea’yi devirerek tarihinde ilk kez bu kupada zafere ulaşan Leicester City’yi karşı karşıya getirecek mücadele Tivibu Spor ekranlarında olacağı belirtildi. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü’nün de forma giydiği Leicester City, 7 Ağustos Cumartesi 19.15’te Guardiola’nın öğrencilerinin karşısına çıkacak. Leicester City ile Manchester City’nin mücadele edeceği 99’uncu ‘Community Shield’ karşılaşmasını tüm sporseverlerin şifresiz olarak takip edebileceği belirtildi.
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