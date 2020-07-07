Crivelli ve Visca 11 gole ulaştı

Medipol Başakşehir’in sahasında Denizlispor’u 2-0 mağlup ettiği maçta turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri atan Crivelli ve Visca, ligdeki gol sayılarını 11’e çıkarmış oldu.
Crivelli, daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş, Rizespor, Gaziantep FK (2), MKE Ankaragücü (2), Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Göztepe ağlarını havalandırmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.
Edin Visca ise bu güne kadar Gençlerbirliği (3), Sivasspor, Trabzonspor, Denizlispor, Y.Malatyaspor, Rizespor, Alanyaspor, Ankaragücü maçlarında gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki futbolcunun asist sayısı ise 11.