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Cuma günü Kasımpaşa - Beşiktaş ve dün Trabzonspor - Adana Demirspor maçlarının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) olan Atilla Karaoğlan, bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor müsabakasında da yine VAR koltuğuna oturacak.

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Cuma günü Kasımpaşa - Beşiktaş ve dün Trabzonspor - Adana Demirspor maçlarının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) olan Atilla Karaoğlan, bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor müsabakasında da yine VAR koltuğuna oturacak.

Cuma günü Kasımpaşa - Beşiktaş ve dün Trabzonspor - Adana Demirspor maçlarının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) olan Atilla Karaoğlan, bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor müsabakasında da yine VAR koltuğuna oturacak.
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Cuma günü Kasımpaşa - Beşiktaş ve dün Trabzonspor - Adana Demirspor maçlarının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) olan Atilla Karaoğlan, bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor müsabakasında da yine VAR koltuğuna oturacak.

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