Cuma günü Kasımpaşa - Beşiktaş ve dün Trabzonspor - Adana Demirspor maçlarının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) olan Atilla Karaoğlan, bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor müsabakasında da yine VAR koltuğuna oturacak.

Cuma günü Kasımpaşa - Beşiktaş ve dün Trabzonspor - Adana Demirspor maçlarının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) olan Atilla Karaoğlan, bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor müsabakasında da yine VAR koltuğuna oturacak.