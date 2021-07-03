Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç’un 3 Temmuz mektubuna cevap verdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 3 Temmuz süreci ile ilgili kendisine yazdığı mektuba cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “FETÖ’nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç’un 3 Temmuz mektubuna cevap verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 3 Temmuz süreci ile ilgili kendisine yazdığı mektuba cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “FETÖ’nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 3 Temmuz süreci ile ilgili yazdığı mektuba Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan cevap geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Fenerbahçe Adalet Mücadelesi 10. Yıl Dönümü Mesajı’ başlığıyla yazdığı mektupta "FETÖ’nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, Fenerbahçe’nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır” ifadelerini kullandı.
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