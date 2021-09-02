Cumhurbaşkanı Erdoğan Filenin Efeleri’ni tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Rusya’yı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya mücadelesinden sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbey ve ay-yıldızlılara Avrupa Şampiyonası’nda diğer karşılaşmalar için başarı dileklerini iletti.