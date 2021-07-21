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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray yöneticileriyle telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray yöneticileriyle telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray’a başarılar diledi.
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