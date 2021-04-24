Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Kayaalp’i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp’i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Kayaalp’i tebrik etti
banner3909

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp’i telefonla arayarak tebrik etti.

Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, 130 kiloda 10’uncu kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp’i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak tebrik etti.

Olimpiyatta da altın beklediğini aktaran Recep Tayyip Erdoğan, "3-1 ile kazanman bize yetmez senden tuş ederek kazanmanı bekliyorum" derken, Kayaalp de, "İki maçta sayı tuşu, yarı final maçında da tuşladım ama final maçları zorlu geçiyor ama inşallah 11. maçı tuşla kazanacağım" dedi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Emre Kocadağ: “Arifeyi gördüler ama bayramı...
Emre Kocadağ: “Arifeyi gördüler ama bayramı...
  1. SPOR

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841