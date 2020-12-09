Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo’ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo’ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız."
YORUM EKLE