Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı

FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır kariyerinde 3. kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta düdük çalacak. Çakır’ın yönettiği 2 maçta sarı-kırmızılılar 1 kez kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.
Cüneyt Çakır, Galatasaray ile Trabzonspor arasında bugüne kadar oynanan 2 karşılaşmada düdük çaldı. 2011-2012 sezonunda 25 Mart 2012 tarihinde Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan ve Çakır’ın ilk yönettiği müsabaka 1-1 berabere sona ermişti. 2015-2016 sezonunda 19 Eylül 2015 tarihinde Trabzon’da oynanan mücadeleyi de sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.
43 yaşındaki hakem, yönettiği iki maçta toplam 10 kez sarı kart çıkartırken, 4’ünü Galatasaraylı futbolculara, 6’sını da Trabzonsporlu futbolculara gösterdi.