Cüneyt Dumlupınar: "Bu mağlubiyetten çıkarılacak birçok ders var"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, İstanbulspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu mağlubiyetten çıkarılacak birçok ders var. Hedefimizden sapmadık" dedi.TFF 1. Lig’in 9. hafta erteleme maçında Adana Demirspor deplasmanda mücadele ettiği İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Oyuna tam istediğimiz gibi başladık. Penaltı ile 1-0 öne geçtik. Daha sonra Yunus ve Emircan ile pozisyonlar bulduk. Soyunma odasına 1-1 girdik. İkinci yarının hemen başında Chedjou kırmızı kart gördü. İstanbulspor gibi sistem takımına karşı 45 dakika kolay değil. Bütün oyuncularımızı 10 kişi kalmamıza ayrı ayrı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. 80. dakikada bir duran topta 18’in dışından atılan şutta oyuncumuzun topuğuna çarpan top gol oldu. Uzatma dakikalarında penaltıdan gol yedik. 3-1’lik mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bu mağlubiyetten çıkarılacak birçok ders var. Hedefimizden sapmadık. Yarından itibaren Menemenspor maçına hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz. İstanbulspor’u tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.