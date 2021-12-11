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D-Smart’tan dövüş sporları severlere müjde

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Rusya’da düzenlenecek TATNEFT KUPASI 2021 Grand Prix finalleri 13 Aralık Pazartesi 19.00’da canlı yayınla D-Smart’ta olacak.

D-Smart’tan dövüş sporları severlere müjde
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Rusya’da düzenlenecek TATNEFT KUPASI 2021 Grand Prix finalleri 13 Aralık Pazartesi 19.00’da canlı yayınla D-Smart’ta olacak.

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Bünyesinde Fight Box HD kanalıyla dövüş sporları meraklılarına 7/24 hizmet sunan D-Smart, kickbox kategorisinde dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan TATNEFT KUPASI 2021 Grand Prix finallerini izleyicisiyle buluşturuyor. Yıl boyunca finallere kalabilmek adına kıyasıya rekabet eden sporcuların Rusya’daki şovu, Yücel Tuğan’ın anlatımıyla 13 Aralık pazartesi akşamı saat 19.00’da D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2’de ekrana gelecek.

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