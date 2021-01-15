Dakar Rallisi’nde şampiyon Stephane Peterhansel

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi’nde şampiyonlar belli oldu. Üst üste ikinci kez Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen yarışın otomobil kategorisinde rekortmen Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel mutlu sona ulaştı. Fransız pilot bu sonuçla kariyerinin 14. Dakar Rallisi şampiyonluğuna erişti.
Daha önce Dakar Rallisi’nde 6 kez motosiklet kategorisinde, 7 kez de otomobil kategorisinde şampiyon olan Peterhansel, 3 yıl aradan sonra yeniden birinciliğe ulaştı.
Kamyonda yenilmez şampiyon: KamazKamyon kategorisinde ise Kamaz Master’ın yenilmezliği devam etti. Son 4 yılda şampiyonluğu kimseye bırakmayan Kamaz, bir kez daha mutlu sona ulaştı. Kariyerinde iki Dakar Rallisi ikinciliği olan Red Bull sporcusu Dmitry Sotnikov ise Kamaz Master’ı şampiyonluğa taşıyan pilot oldu. Bu sonuçla Sotnikov, ilk kez mutlu sona ulaşmış oldu.