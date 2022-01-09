Dakar Rallisi’nde Sebastian Loeb’ten ikinci etap galibiyeti

Dakar Rallisi’nin Suudi Arabistan’daki 701 kilometrelik Riyadh ile Al Dawadimi arasındaki etabında otomobil kategorisinde efsane Red Bull sporcusu Sebastian Loeb ikinci etap galibiyetini alırken, genel klasmanda Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah liderliğini sürdürdü.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen, bu sene 44. kez motor tutkunlarını bir araya getiren Dakar Rallisi’nde bir günlük aranın ardından sekizinci gün son erdi. 14 gün boyunca yaklaşık 4 bin 300 kilometrelik yol kat edecek sporcular, rallinin sekizinci gününde 701 kilometrelik Riyadh ile Al Dawadimi arasındaki etapta yarıştı. Heyecan dolu anlara sahne olan etabın sonunda otomobil kategorisinde efsane Sebastian Loeb ikinci etap galibiyetini alırken, ikinci Nasser Al-Attiyah, üçüncü de Carlos Sainz oldu. Genel klasmanda Nasser Al-Attiyah liderliğini sürdürürken, Sebastian Loeb yeniden ikinci sıraya yükseldi.

Hafif araçlar kategorisinde Red Bull Off-Road Junior Team USA pilotu Seth Quintero üst üste beşinci, toplamda da yedinci etap galibiyetini elde etti. Kamyon kategorisinde ise rallinin ilk haftasına damga vuran Kamaz Master pilotları, sekizinci günde de ilk üç sırayı kimseye bırakmazken, Anton Shibalov etap galibi olmayı başardı. Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM Factory Racing pilotu Kevin Benavides etabı ikinci sırada bitirirken, genel klasmanda da takım arkadaşı Matthias Walkner’ın ardından üçüncü sırada yer aldı.