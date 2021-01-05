Dakar Rallisi’nde Stephane Peterhansel liderliği ele geçirdi

Dakar Rallisi’nde ikinci gün sona ererken, Stephane Peterhansel genel klasmanda liderliği ele geçirdi.
43.’sü düzenlenen Dakar Rallisi’nde sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol kat edeceği bu büyük yarışta, ikinci gün geride kaldı. Bisha ile Wadi ad-Dawasir arasında geçilen 685 kilometrelik ikinci gün heyecanı sonunda otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel, 7 saat 17 dakika 18 saniyelik derecesiyle zirveyi eline geçirdi.
Zorlu ikinci günde otomobil kategorisinde ikinci etabın kazananı ise bir başka Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah oldu. İkinci gün ilk sırayı elde eden Nasser Al-Attiyah 4 saat 3 dakika 14 saniyelik derecesiyle ikinci günde en iyi zamanı yapan isim oldu ve genel klasmanda üçüncü sıraya yükseldi. Bu sonuçla otomobil genel klasmanında ilk üç Red Bull sporcularından oluştu:12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak 2021’de sona erecek Dakar Rallisi’nde üçüncü gün Wadi Ad-Dawasir’de koşulacak.