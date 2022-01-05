Dakar Rallisi’ne Nasser Al-Attiyah damga vurmaya devam ediyor

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi’nde beşinci gün geride kaldı. Suudi Arabistan’daki dünyanın en zorlu yarışının Al Qaysumah ile Riyadh arasındaki etapta Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah otomobil kategorisinde birinci olurken, genel klasmandaki liderliğini de sürdürdü.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen, bu sene 44’üncü kez motor tutkunlarını bir araya getiren Dakar Rallisi’nde beşinci gün sona erdi. 14 gün boyunca yaklaşık 4 bin 300 kilometrelik yol kat edecek sporcular, rallinin beşinci gününde 707 kilometrelik Al Qaysumah ile Riyadh arasındaki etapta yarıştı. Heyecan dolu anlara sahne olan etabın sonunda Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah otomobil kategorisinde birinci olurken, genel klasmandaki liderliğini de sürdürdü. Beşinci etabı ikinci sırada bitiren efsane Red Bull sporcusu Sebastian Loeb ise genel klasmanda ikinci sıraya çıktı. Nasser Al-Attiyah ve Sebastian Loeb’un ardından etabı üçüncü sırada tamamlayan efsane Red Bull sporcusu Carlos Sainz oldu.

Kamyon kategorisinde ilk dört günde olduğu gibi yine etaba Kamaz Master damga vurdu. Beşinci etapta ilk iki sırayı Kamaz Master takımı pilotları alırken, Eduard Nikolaev etabın kazananı oldu.

Dakar Rallisi’nin motosiklet kategorisinde ise Sam Sunderland rüzgarı esmeye devam ediyor. Sunderland, beşinci günün sonunda da genel klasmanda zirvede yer alırken, Red Bull KTM Factory Racing pilotu Matthias Walkner da ikinci sıraya yükseldi.

Bir prolog ve 12 etaptan oluşan 14 günlük yolculuğun altıncı günü 560 kilometrelik Riyadh etabında koşulacak.